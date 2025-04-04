شكرا لقرائتكم خبر عن قرار أمريكي حول ميناء الحديدة يدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ي خطوة جديدة ضمن سلسلة الإجراءات العقابية، يدخل القرار الأمريكي حيز التنفيذ اليوم الجمعة، والذي يقضي بإنهاء الترخيص المؤقت الذي كان يسمح بتفريغ المشتقات النفطية المكررة في موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة أانصار الله. هذا القرار يأتي في إطار تعزيز الضغوط الأمريكية على الجماعة في أعقاب تصنيفها منظمة إرهابية، ويعكس استمرارية سياسة واشنطن في التعامل مع الملف اليمنيوفي تصريح رسمي صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، أكدت أن الترخيص الذي كان يسمح بتفريغ الشحنات النفطية في موانئ الحديدة سينتهي فعلياً في الرابع من أبريل الجاري. حيث شددت الوزارة على أن الشحنات التي كانت قد حُمّلت قبل الخامس من مارس الماضي، ستكون آخر الشحنات المسموح بتفريغها وفقًا للترخيص المؤقت. وهذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث كانت الموانئ الواقعة تحت سيطرة أنصار الله تمثل نقطة أساسية لدخول المشتقات النفطية إلى البلاد، ما يهدد بزيادة الأعباء الاقتصادية على السكان في مناطق سيطرة الجماعة. وتفرض واشنطن بموجب هذا القرار مجموعة من القيود على عمليات استيراد النفط إلى اليمن، بما في ذلك حظر إعادة بيع أو تصدير المشتقات النفطية المكررة التي تصل إلى الموانئ الحوثية. كما يتضمن القرار منع التحويلات المالية إلى الكيانات المدرجة ضمن لوائح العقوبات الأمريكية، مع استثناءات محدودة تشمل المدفوعات المتعلقة بـ الضرائب أو الرسوم الحكومية، بالإضافة إلى الخدمات العامة.

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