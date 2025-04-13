"النشرة": سوريون اعتدوا بالسكين على لبناني في الهرمل وحالته حرجة

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن "عدداً من الأحداث السوريين، الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشر عامًا، قاموا بالاعتداء على (ع. على ) صاحب محل لبيع الملابس المستعملة (بالة) في محلة المنصورة – الهرمل حيث استخدموا سكينًا في الهجوم، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة استدعت نقله إلى المستشفى، حيث وصفت حالته بالحرجة".

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