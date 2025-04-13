إغلاق مطار بن غوريون أمام عمليات الإقلاع والهبوط بعد إطلاق صواريخ من اليمن

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن "إغلاق مطار بن غوريون الدولي أمام عمليات الإقلاع والهبوط بعد تفعيل صفارات الإنذار". ويأتي ذلك بعد رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ من اليمن. وتستمر القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" في عملياتها العسكرية المساندة لقطاع غزة، في ظل استمرار الجيش الإسرائيلي في شنّ غارات على اليمن.

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