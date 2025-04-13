البابا فرنسيس حيّا المشاركين في قداس أحد الشعانين في ساحة القديس بطرس

قام البابا فرنسيس الذي يتعافى من التهاب رئوي، بجولة غير متوقعة لعشر دقائق في ساحة القديس بطرس لتحية المؤمنين الذين جاؤوا لحضور قداس أحد الشعانين، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وتجول البابا فرنسيس على كرسيه المتحرك وبدا في حالة جيّدة في الساحة وصافح الأطفال وقدم لهم السكاكر قبل أن يتمنى من المذبح في كاتدرائية القديس بطرس "أحد شعانين مباركا وأسبوع آلام مباركا".

والأسبوع الماضي ضاعف البابا فرنسيس الزيارات المفاجئة التي لا يعلنها الفاتيكان.

فظهر فرنسيس لأول مرة قبل أسبوع أمام كاتدرائية القديس بطرس لتحية المؤمنين قبل أن يستقبل الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا والملكة كاميلا في لقاء خاص الأربعاء على الرغم من إلغائه في وقت سابق.

كما توجه الخميس إلى كاتدرائية القديس بطرس لتفقد أعمال الترميم والصلاة أمام ضريح البابا بيوس العاشر.