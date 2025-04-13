الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة دون تسجيل إصابات

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنّ "سلاح الجو اعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة دون تسجيل إصابات".

وجاء ذلك بعد أن أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأنّ "صفارات الإنذار دوّت في غلاف غزة".

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وارتكاب الجيش الإسرائيلي المجازر بشكل يوميّ بحص الفلسطينيين، مع تعثر المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.