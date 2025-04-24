الامارات | الاتحاد العراقي يتأسف على «شغب» مباراة نوروز وزاخو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب الاتحاد العراقي لكرة القدم، أمس، عن أسفه الشديد لأحداث الشغب التي رافقت مباراة نوروز وضيفه زاخو، بعد عدم احتساب هدف بداعي التسلل للفريق المضيف، ودفعت الحكم إلى إيقافها، وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ29، وكان حكم الراية المساعد قد ألغى هدفاً سجله البرازيلي غوستافو إنريكي لمصلحة زاخو في الدقيقة 85 بداعي التسلل، ما أدى إلى اندلاع أعمال شغب بين أنصار الفريقين على المدرجات، قبل أن يجتاحوا أرض الملعب، ليقرر الحكم الدولي، زيد ثامر، إيقاف المباراة.

واعتبر الاتحاد العراقي ما حدث «انتهاكاً حقيقياً للرسائل السامية التي يسعى الاتحاد لترسيخها في المستطيل الأخضر»، وأضاف «إذ نبدي أسفنا لما حدث، نؤكد أننا سنتعامل بحزم مع كل الحالات الدخيلة على ملاعبنا».