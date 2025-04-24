شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تهبط 2% عند التسوية رغم ارتفاع العقود الآجلة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار النفط 2% أمس الأربعاء، وبلغت قيمة العقود الآجلة لخام برنت 1.32 دولار بارتفاع 1.96% إلى 66.12 دولار للبرميل عند التسوية.
وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على انخفاض 1.40 دولار أو 2.2% إلى 62.27 دولار للبرميل.
فيما بلغ سعر خام برنت 68.65 دولار للبرميل خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من أبريل.
وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على انخفاض 1.40 دولار أو 2.2% إلى 62.27 دولار للبرميل.
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