شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تهبط 2% عند التسوية رغم ارتفاع العقود الآجلة والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة على خلاف التوقعات.. ارتفاع مخزون النفط الخام في أمريكا بعد تراجع حاد.. أسعار النفط ترتفع نحو 2% عند التسوية

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار النفط 2% أمس الأربعاء، وبلغت قيمة العقود الآجلة لخام برنت 1.32 دولار بارتفاع 1.96% إلى 66.12 دولار للبرميل عند التسوية.وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على انخفاض 1.40 دولار أو 2.2% إلى 62.27 دولار للبرميل.فيما بلغ سعر خام برنت 68.65 دولار للبرميل خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من أبريل.