الاقتصاد

أسعار النفط تهبط 2% عند التسوية رغم ارتفاع العقود الآجلة

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واس - هيوستن 0 تبليغ

أسعار النفط تهبط 2% عند التسوية رغم ارتفاع العقود الآجلة

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الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار النفط 2% أمس الأربعاء، وبلغت قيمة العقود الآجلة لخام برنت 1.32 دولار بارتفاع 1.96% إلى 66.12 دولار للبرميل عند التسوية.
وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على انخفاض 1.40 دولار أو 2.2% إلى 62.27 دولار للبرميل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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