شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تعالج دور البرد مع تقلبات الطقس.. نصائح هتساعدك والان مع تفاصيل الخبر

تنتشر الإصابة بالأمراض مثل: نزلات البرد والأنفلونزا مع تقلبات الطقس التي نشهدها في الوقت الحالي، ما بين ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاضها، في هذا التقرير نقدم نصائح بسيطة لعلاج دور البرد مع تقلب درجات الحرارة في الوقت الحالي، بحسب موقع "relief".

طرق علاج دور البرد المنتشر في الوقت الحالى

تشمل بعض الطرق المتاحة دون وصفة طبية لعلاج دور البرد المنتشر في ظل تقلب درجات الحرارة ما يلي:

-أقراص الاستحلاب

-شراب السعال

-مزيلات الاحتقان

-بخاخ الأنف

-أدوية مضادة للحساسية

يجب تناول الأدوية المتاحة دون وصفة طبية وفقًا للتعليمات الموجودة على العبوة، لذا فإن الجرعة المسموحة محدودة ومع ذلك، يمكن للعديد من العلاجات الطبيعية أن تُكمل الأدوية.

العلاجات الطبيعية

تشمل بعض الخيارات الطبيعية المتاحة للمساعدة في تخفيف أعراض البرد ما يلي:

-الترطيب الجيد وشرب الماء

- الأعشاب (وخاصةً الزنجبيل والنعناع)

-مشروبات العسل والليمون

-حساء الدجاج

-الراحة

-الغرغرة بالماء المالح

-أجهزة ترطيب الهواء

-الكمادات الدافئة والاستحمام

-فيتامين ج (يُفضل تناول الأطعمة الغنية به على المكملات الغذائية)

-الثوم

-الكركم

-المشروبات الساخنة

وجدت دراسة نشرت في مجلة Rhinology ، أن المشروب الساخن يوفر راحة فورية من سيلان الأنف والسعال والعطس والتهاب الحلق والبرد والتعب لكن تناول مشروب في درجة حرارة الغرفة يخفف فقط أعراض سيلان الأنف والسعال والعطس أي مشروب ساخن ولذيذ سيخفف معظم أعراض نزلات البرد ، وخاصة التهاب الحلق والسعال.