هاني رمزي يكشف أزماته مع الرقابة في أعماله الفنية

خلال مؤتمر صحافي أُقيم في مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري، أشاد الفنان هاني رمزي بمسلسل "لام شمسية"، الذي قدّمته الفنانة أمينة خليل خلال موسم دراما رمضان الماضي، مشيراً إلى أنه من أعظم الأعمال الدارمية.

وقال رمزي: "مسلسل "لام شمسية" من أعظم الأعمال الدرامية التي قُدّمت على مدار التاريخ، لأنه ناقش قضية مجتمعية في غاية الأهمية". وأضاف: "لقد علمت أن العمل عُرض بعد ثلاث سنوات من إنتاجه بسبب الرقابة، وهذا الأمر واجهته شخصياً في أكثر من تجربة لعمل فني بسبب الرقابة".

وكان هاني رمزي قد أثار جدلاً خلال الفترة الماضية بتصريح جريء عن فكرة الألقاب التي تنتشر حالياً في الوسط الفني، حيث علّق على الألقاب التي أطلقها بعض الممثلين على أنفسهم بأنهم الرقم واحد في المجال الفني، مشيراً إلى أن هذه الفكرة مرفوضة بالنسبة إليه، فكل نجم في الوسط الفني هو الرقم واحد بأدائه في العمل الذي يشارك فيه، كما أعلن رمزي عودته الى السينما، متمنياً أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

وقال رمزي: "مافيش حد في الفن اسمه نمبر وان، إحنا حالياً عندنا مشكلة في الكتابة، والضحك أصبح صعب جداً، أتمنى تنتهي هذه الأمور".

أما بالنسبة الى غيابه عن السينما في السنوات الأخيرة، فأعلن هاني رمزي عودته الى جمهور السينما من جديد، قائلاً: "أنا قريّب جداً راجع السينما بفيلم جديد ومتحمّس له، بتمنى ينال إعجاب الجمهور".

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