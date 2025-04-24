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دموع ليلى أحمد زاهر في حفل زفافها.. «بنت أبويا» (صور)

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  • دموع ليلى أحمد زاهر في حفل زفافها.. «بنت أبويا» (صور) 1/4
  • دموع ليلى أحمد زاهر في حفل زفافها.. «بنت أبويا» (صور) 2/4
  • دموع ليلى أحمد زاهر في حفل زفافها.. «بنت أبويا» (صور) 3/4
  • دموع ليلى أحمد زاهر في حفل زفافها.. «بنت أبويا» (صور) 4/4

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كتب: الوطن -

12:40 ص | الخميس 24 أبريل 2025

دموع ليلى أحمد زاهر في حفل زفافها

يقام حاليا في منطقة الأهرامات حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام ماجد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، وكان من ضمن الحضور عدد من الفنانين من بينهم لقاء سويدان ومروة عبد المنعم وباسم سمرة ومحمد ثروت وأحمد صفوت.

ولم تتمالك ليلى أحمد زاهر دموعها خلال حفل الزفاف أثناء رقصها مع والدها على أغنية بنت أبويا والذي تفاعل معها الثنائي ليلى ووالدها الفنان أحمد زاهر، وانهمرا في البكاء.c0b50c4b5a.jpg

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2296c41f60.jpgوعقد المنتج هشام جمال قرانه على ليلى أحمد زاهر منذ أيام داخل قصر محمد علي بالمنيل وسط حضور العائلتين والمقربين.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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