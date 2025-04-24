دموع ليلى أحمد زاهر في حفل زفافها.. «بنت أبويا» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يقام حاليا في منطقة الأهرامات حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام ماجد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، وكان من ضمن الحضور عدد من الفنانين من بينهم لقاء سويدان ومروة عبد المنعم وباسم سمرة ومحمد ثروت وأحمد صفوت.

ولم تتمالك ليلى أحمد زاهر دموعها خلال حفل الزفاف أثناء رقصها مع والدها على أغنية بنت أبويا والذي تفاعل معها الثنائي ليلى ووالدها الفنان أحمد زاهر، وانهمرا في البكاء.

وعقد المنتج هشام جمال قرانه على ليلى أحمد زاهر منذ أيام داخل قصر محمد علي بالمنيل وسط حضور العائلتين والمقربين.