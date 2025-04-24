شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب بحر مرمرة التركي والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة تزيد تلوث الهواء.. منظمة أمريكية تحذر من خفض ترامب موظفي وكالة البيئة أوكرانيا وأوروبا تضغطان للحصول على ضمانات قبل السلام مع روسيا

زلزال إسطنبول

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال قوته 6.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم بحر مرمرة، بالقرب من مدينة إسطنبول.وأفادت هيئة إدارة الكوارث الوطنية "آفاد" التركية، بأن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات، ولم ترد حتى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية.هز زلزال بقوة أولية بلغت 2ر6 درجة إسطنبول ومناطق أخرى من تركيا، اليوم الأربعاء، مما تسبب في حالة من الذعر الواسع والعديد من الإصابات في مدينة يقطنها 16 مليون نسمة.وجرى علاج 236 شخصا على الأقل من الإصابات التي تعرضوا لها أثناء محاولتهم القفز من المباني أو بسبب نوبات الذعر - وكان معظمهم في إسطنبول.