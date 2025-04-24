بطولة إنكلترا: أرسنال يهدر الفوز ويتعادل مع كريستال بالاس

الرياص - اسماء السيد - لندن : أهدر أرسنال الفوز على ضيفه كريستال بالاس بعدما كان متقدما عليه 2 1 واكتفى بالتعادل معه 2 2 الأربعاء في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، مقرّبا ليفربول أكثر من حسم اللقب.

ولم يُمهل البولندي ياكوب كيفيور الضيوف سوى ثلاث دقائق حتى افتتح التسجيل (3) قبل أن يعادل إيبيريتشي إيزي (27) ثم يُعيد البلجيكي لياندرو تروسار التقدم لأرسنال (42).

وقبل أن ينتهي الوقت الأصلي للمباراة بسبع دقائق، عادل البديل الفرنسي جان فيليب ماتيتا النتيجة بعد ثلاث دقائق على دخوله (83).

ورفع "المدفعجية" رصيدهم إلى 67 نقطة في المركز الثاني بفارق 12 نقطة عن ليفربول الذي يلعب مع ضيفه توتنهام الأحد على ملعب أنفيلد بهدف حسم اللقب.

وكان يُمكن لليفربول أن يدخل المباراة حاسما اللقب لو خسر أرسنال على ملعب الإمارات، لكن نقطة واحدة ستكون كافية له لمعادلة الرقم التاريخي بعدد الألقاب (20) المسجل باسم غريمه مانشستر يونايتد.

ويصب أرسنال تركيزه على مواجهة ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، تعادل كريستال بالاس للمرة الثانية عشرة ورفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني عشر.

وافتتح كيفيور التسجيل برأسية قوية بعدما وصلته كرة النروجي مارتن أوديغارد من ركلة حرة (3).

وعادل إيزي النتيجة من ركلة ثابتة أيضا لكن بطريقة أجمل، حين تابع كرة من ركنية نفذها آدم وارتون إلى مشارف المنطقة، سددها "على الطاير" فارتطمت بالأرض ثم القائم الأيسر إلى داخل المرمى (27).

واستلم تروسار كرة في منطقة الجزاء وراوغ لاعبا قبل أن يسدد ببراعة إلى يسار المرمى مسجلا الثاني (42).

وأشرك المدرب الإسباني لأرسنال ميكل أرتيتا النجم الدولي بوكايو ساكا في الدقيقة 60 بعدما كان هناك تكهنات حول إمكانية غيابه بسبب إصابة في الفوز على إيبسويتش الأحد.

وعادل ماتيتا النتيجة بعد خطأ من مواطنه المدافع وليام صليبا في التمرير، لتصل الكرة إلى المهاجم البديل الذي استغل خروج الحارس الإسباني دافيد رايا من مرماه وسدد من مسافة بعيدة بشكل رائع فوق الحارس إلى المرمى (83).