وزارة التجارة الصينية دعت الولايات المتحدة الى الغاء كامل للرسوم الجمركية المتبادلة

دعا متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، الولايات المتحدة إلى "إلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة بشكل كامل"، وذلك عقب قرار الولايات المتحدة الجمعة إعفاء السلع المتعلقة بالتكنولوجية المتطورة منها. وقال المتحدث، في بيان، "نحث الولايات المتحدة على اتخاذ خطوة كبيرة لتصحيح أخطائها وإلغاء الممارسة الخاطئة المتمثلة في فرض رسوم جمركية متبادلة بشكل كامل، والعودة إلى المسار الصحيح من الاحترام المتبادل".

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