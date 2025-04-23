شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الرسوم الأمريكية.. "المركزي الألماني" يحذر من ركود اقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

إنعاش الاقتصاد

الدمام - شريف احمد - قال يواكيم ناجل رئيس البنك المركزي الألماني، إن ألمانيا تواجه خطر ركود الاقتصاد خلال العام الحالي بسبب تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية، مضيفا أن أوروبا "في موقف جامد، عرض لها اقتصاد منطقة اليورو نتيجة سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية.في الوقت نفسه، أظهرت نتائج مسوح الأعمال الصادرة في وقت سابق من اليوم أن نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو قد توقف تقريبا خلال الشهر الحالي مع تراجع الثقة، كما انكمش النشاط الاقتصادي في ألمانيا غير متوقع.وقال ناجل، إنه يجب التوصل إلى حل وسط بشأن الرسوم الجمركية، معبرا عن تفاؤله بالسنوات المقبلة، وأضاف أن زيادة الإنفاق العام من قبل الحكومة الألمانية القادمة ستساعد في إنعاش اقتصادها، الأكبر في أوروبا.في الوقت نفسه، قلل محافظ البنك المركزي الألماني من شأن المخاوف من أن تؤدي زيادة الإنفاق العام إلى ارتفاع أسعار المستهلك.وقال: "على حد علمي، لن يكون الأمر تضخميا (بالنسبة لأسعار المستهلك)، نحن نخرج من حالة ركود، نوع من الركود، لن يكون الأمر تضخميا على مدى السنوات القادمة إنه مفيد للاقتصاد، ويساهم في النمو الاقتصادي، هذه أخبار جيدة".