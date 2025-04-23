شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد كارثي.. مستشفيات غزة: المجاعة دخلت مرحلتها الأشد خطورة والان نبدء بالتفاصيل

انعدام التغذية والأدوية

الدمام - شريف احمد - أكدت مستشفيات قطاع غزة أن حالة المجاعة في صفوف أكثر من مليوني فلسطيني دخلت المرحلة الخامسة، وهي الأشد خطورة على حياة أهالي القطاع، مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي منع دخول إمدادات الغذاء والدواء والمياه.وقالت إدارة مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة: إن أطفال القطاع يعيشون أشد مراحل سوء التغذية، ويصعب متابعتهم طبيًّا بسبب نقص الأدوية العلاجية.وأكدت أن القطاع يمر في المرحلة الخامسة من مراحل سوء التغذية، وهي المرحلة الأشد خطورة، وفق منظمة الصحة العالمية، موضحة أن انعدام التغذية المناسبة والأدوية للأمهات الحوامل ينعكس بشكل خطير على المواليد خاصة الأطفال الخدج.ولفتت النظر إلى أن استمرار منع الإمدادات الغذائية والدوائية، يشير إلى أن أطفال قطاع غزة أمام مشهد خطير وكارثي.