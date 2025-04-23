شكرا لقرائتكم خبر عن عباس: حرب الإبادة الجماعية نكبة جديدة تهدد الوجود الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

قطاع غزة

الدمام - شريف احمد - طالب رئيس دولة فلسطين محمود عباس مجددًا بمواصلة الجهود لوقف حرب الإبادة الجماعية والتدمير، التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكّد خلال افتتاح أعمال الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني اليوم في رام الله، أن مخاطر جمّة، هي أقرب ما تكون إلى نكبة جديدة تُهدد الوجود الفلسطيني، وتُنذر بتصفية القضية الوطنية كلها، بصفتها قضيةً سياسيةً لشعب يكافح من أجل الحرية والاستقلال.وأوضح عباس أن وقف حرب الإبادة الإسرائيلية التي يتعرض لها قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل تام من أراضي القطاع، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الضفة الغربية، ومنع الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات، هي في سلم أولويات العمل الفلسطيني بالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة.وشدد الرئيس الفلسطيني على أن الرؤية لتحقيق السلام العادل والشامل، وضمان الأمن والاستقرار في فلسطين والمنطقة، تتطلب وجود أفق سياسي يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قيام دولة فلسطينية مُستقلة ذات سيادة، تكون عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة.