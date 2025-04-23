شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يهاجم زيلينسكي ويتهمه بإطالة أمد الحرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هاجم دونالد ترامب الأربعاء الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، متهما إياه بالإدلاء بـ"تصريحات تحريضية" حول شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.كما اتهم ترامب رئيس أوكرانيا بإطالة أمد"ساحة القتل" بعد تراجعه عن التنازل عن شبه جزيرة القرم لروسيا.وفي وقت جرت محادثات في لندن بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين وأوروبيين، نشر الرئيس الاميركي منشورا طويلا شديد اللهجة على منصته تروث سوشال، مكررا أن زيلينسكي "ليس لديه أوراق في يده"، ومتهما إياه بـ"اطالة أمد المجازر" لانه يرفض الاعتراف بسيادة موسكو على القرم بعدما ضمتها العام 2014.