تعرف على مرض الفنان نعيم عيسى وأعراضه.. يرقد في العناية المركزة

القاهرة - سمر حسين - صحة

وعكة صحية شديدة يعاني منها الفنان نعيم عيسى، أدت إلى نقله بشكل فوري إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات مدينة الإسكندرية، وشخص الأطباء حالته بأنها التهاب رئوي حاد، ما استدعى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

ما هو الالتهاب الرئوي بعد إصابة الفنان نعيم عيسى؟

بحسب ما ذكره الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة لـ «الوطن» فالالتهاب الرئوي عدوى تؤدي إلى التهاب الحويصلات الهوائية في إحدى الرئتين أو كلتيهما، والذي يحدث عندما قد تمتلئ الحويصلات الهوائية بالسوائل أو الصديد، الأمر المُسبب لحدوث سعال مصحوب بالبلغم أو الصديد، مع الحمى أو القشعريرة، وصعوبة في التنفس.

وتتراوح خطورة الالتهاب الرئوي من الدرجة الخفيفة إلى درجة شديدة الخطورة تهدد الحياة، خاصة على الفئات الأكثر خطورة، وهم الرضع والأطفال الصغار، والأشخاص الأكبر من 65 سنة، والذين يعانون من مشاكل صحية أو ضعف في جهاز المناعة.

أعراض الالتهاب الرئوي

ألم في الصدر عند التنفس

ألم في الصدر عند السعال

التشوش الذهني

تغييرات في الوعي العقلي

السعال

الإرهاق

الحمى

التعرق ونفضان الارتجاف

درجة حرارة جسم أقل من الطبيعية

غثيان أو قيئ

إسهال

ضيق النفس

أسباب حدوث الالتهاب الرئوي

ونقلًا عن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها cdc، فإنه يمكن عند التعرض للفيروسات والبكتيريا والفطريات الإصابة بالالتهاب الرئوي، ومن بين الأسباب الشائعة للإصابة به:

- الإصابة بفيروسات الإنفلونزا.

- الإصابة بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي «RSV».

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي

1- البالغين 65 سنة أو أكبر.

2- الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

3- الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مستمرة.

4- الأشخاص الذين يدخنون السجائر.

طرق الوقاية من الالتهاب الرئوي

1- غسل اليدين بانتظام، مع ضرورة تنظيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها كثيرًا، والسعال أو العطس في منديل ورقي، وذلك لتجنب الإصابة بالعدوى التنفسية.

2- الامتناع عن التدخين كونه يدمر الدفاعات الطبيعية للرئة ضد عدوى الجهاز التنفسي.

3- الحفاظ على جهازك المناعي قويًا، من خلال ممارسة النوم الكاف، والتمارين الرياضية بانتظام، واتبع نظامًا غذائيًا صحيًا.

4- التطعيم.. إذ تتوفر التطعيمات للوقاية من بعض أنواع الالتهاب الرئوي والإنفلونزا.