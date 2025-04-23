شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تغلق معبرًا رئيسيًا مع باكستان وتجمد معاهدة تقاسم المياه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخارجية الهندية الأربعاء أن الهند ستغلق معبرا حدوديا رئيسيا مع باكستان، غداة هجوم استهدف مدنيين في كشمير هو الأسوأ منذ سنوات.

وصرح وكيل وزير الخارجية فيكرام ميسري للصحفيين في نيودلهي، أن معبر أتاري-واجا الحدودي "سيُغلق على الفور"، مضيفا أن حاملي وثائق السفر الصالحة يمكنهم العودة قبل الأول من مايو.

كما تعتزم الهند تجميد معاهدة حيوية لتقاسم المياه مع باكستان، مشيرة إلى أنها تحمل منافستها المسؤولية عن الهجوم الدموي في كشمير.

