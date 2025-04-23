شكرا لقرائتكم خبر عن ريادة المملكة.. "كاوست" تقدم الجيل القادم في الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قدمت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) نجومًا صاعدة في الذكاء الاصطناعي 2025؛ وأبرز المبتكرين، ضمن جهودها المستمرة في ترسيخ الدور المحوري للمملكة في هذا المجال التقني والميدان الواسع، الذين استقبلتهم الحوارات الإبداعية والأفكار الجديدة، التي كشفت عنها ندوة متخصصة، ركزت على تعزيز التعاون البحثي، في إطار نهج "كاوست" بوصفها مؤسسة بحثية محورية في مجال الذكاء الاصطناعي داخل المملكة وعلى المستوى العالمي.
وأكد رئيس "كاوست" إدوارد بيرن التوسع في الاكتشافات، والنهوض الابتكاري والمعرفي في ظل وجود مثل هذه المواهب الاستثنائية، لتقديم أعمالهم المقبولة مؤخرًا في مؤتمرات الذكاء الاصطناعي رفيعة المستوى، ومن ذلك مؤتمر نظم معالجة المعلومات العصبية، والمؤتمر الدولي لتعليم الآلة، ومؤتمر الرؤية الحاسوبية والتعرف على الأنماط.
ووصف الذكاء الاصطناعي بأنه ركيزة أساسية للتقدم المعاصر، منوهًا بالتزام الجامعة بتطوير القدرات البحثية اللازمة للابتكار المستدام، وخلق منظومة بحثية ديناميكية وشاملة؛ لتشكل "كاوست" منصة لإطلاق الأفكار التحويلية ومحفزًا للتغيير الإيجابي، إذ تمثل هذه الندوة محفزًا كبيرًا في مجال الذكاء الاصطناعي، يتناغم مع رؤية "كاوست" منارة للبحث العلمي عالميًا عبر التواصل مع نخبة من العقول البارزة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى تمكين المرأة وتوفير فرص العمل في هذا القطاع، وعلى الدور المحوري لـ "كاوست"، ومركز الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحقيق هذه الإنجازات؛ ولذلك عكس هذا الحدث قوة المواهب الصاعدة في الذكاء الاصطناعي، وتجسيد روح الابتكار التي تشكل جوهر رسالة الجامعة.
وخصصت "كاوست" جانبًا من هذا الحدث لطرق تحليل الصور والفيديو، عبر تحسين دقة أنظمة الذكاء الاصطناعي التعليمية في تفسير المعلومات البصرية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين "كاوست" وشركة "التعاونية"، أكبر شركة تأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشأن التعاون البحثي، منوهة باستمرار سلسلة هذه الدورات وتوسيع نطاق الشراكات البحثية، بما يعود بالنفع على المملكة وقدراتها الشابة البحثية الواعدة، مع الاستثمار في الاقتصاد المعرفي وفق رؤية المملكة 2030.
وأكد رئيس "كاوست" إدوارد بيرن التوسع في الاكتشافات، والنهوض الابتكاري والمعرفي في ظل وجود مثل هذه المواهب الاستثنائية، لتقديم أعمالهم المقبولة مؤخرًا في مؤتمرات الذكاء الاصطناعي رفيعة المستوى، ومن ذلك مؤتمر نظم معالجة المعلومات العصبية، والمؤتمر الدولي لتعليم الآلة، ومؤتمر الرؤية الحاسوبية والتعرف على الأنماط.
الذكاء الاصطناعيوأفاد رئيس مركز التميّز للذكاء الاصطناعي التوليدي في "كاوست" برنارد غانم أن هؤلاء النجوم الصاعدة يدركون أهمية "كاوست" في مجتمع أبحاث الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هذا التجمع فرصة لإبراز أبحاث هؤلاء الطلبة الريادية في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتعليم الآلة والرؤية الحاسوبية ومعالجة اللغات الطبيعية، إلى جانب تبادل المعرفة، وابتكار الأفكار، وبناء الشراكات، وعكس تعزيز التميّز العلمي والتعاون العالمي.
ووصف الذكاء الاصطناعي بأنه ركيزة أساسية للتقدم المعاصر، منوهًا بالتزام الجامعة بتطوير القدرات البحثية اللازمة للابتكار المستدام، وخلق منظومة بحثية ديناميكية وشاملة؛ لتشكل "كاوست" منصة لإطلاق الأفكار التحويلية ومحفزًا للتغيير الإيجابي، إذ تمثل هذه الندوة محفزًا كبيرًا في مجال الذكاء الاصطناعي، يتناغم مع رؤية "كاوست" منارة للبحث العلمي عالميًا عبر التواصل مع نخبة من العقول البارزة في مجال الذكاء الاصطناعي.
تمكين المرأةوأشار عميد قسم العلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية والحسابية في "كاوست" إلى أن النمو السريع والتحولي للمملكة العربية السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي عزز ريادتها في هذا المجال.
وأشار إلى تمكين المرأة وتوفير فرص العمل في هذا القطاع، وعلى الدور المحوري لـ "كاوست"، ومركز الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحقيق هذه الإنجازات؛ ولذلك عكس هذا الحدث قوة المواهب الصاعدة في الذكاء الاصطناعي، وتجسيد روح الابتكار التي تشكل جوهر رسالة الجامعة.
الشراكات البحثيةوعُرض خلال هذا التجمع بحث نوعي ابتكاري من الباحث ما بعد الدكتوراه في جامعة ستانفورد فيجاي براكاش دويفيدي، حول استخدام النماذج التحويلية في بيانات الرسوم البيانية الهيكلية؛ ما أتاح فرصة التفاعل مع الحضور والمشاركين، واستكشاف آفاق التعاون، والاطلاع على رؤية "كاوست" وإمكاناتها، وإتاحة الفرص لباحثي "كاوست" لعرض أبحاثهم المنشورة حديثًا أمام نظرائهم الدوليين خلال معرض الملصقات العلمية.
وخصصت "كاوست" جانبًا من هذا الحدث لطرق تحليل الصور والفيديو، عبر تحسين دقة أنظمة الذكاء الاصطناعي التعليمية في تفسير المعلومات البصرية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين "كاوست" وشركة "التعاونية"، أكبر شركة تأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشأن التعاون البحثي، منوهة باستمرار سلسلة هذه الدورات وتوسيع نطاق الشراكات البحثية، بما يعود بالنفع على المملكة وقدراتها الشابة البحثية الواعدة، مع الاستثمار في الاقتصاد المعرفي وفق رؤية المملكة 2030.