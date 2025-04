شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد وبدل مفقود أو تالف.. خطوات خدمات بطاقة الهوية عبر "أبشر" والان نبدء بالتفاصيل

بيسرٍ وسهولة .. خطوات تنفيذ خدمات بطاقة الهويّة الوطنية عبر تطبيق #أبشر.

✔️ تجديد

✔️ إصدار بدل تالف

✔️ إصدار بدل مفقود#أبشر_بها_وأنت_بمكانك pic.twitter.com/6DqmIwGii8 — أبشر (@Absher) April 21, 2025

خطوات الخدمة

تسجيل الدخول إلى تطبيق أبشر

اختيار خدماتي

اختيار خدمات الهوية الوطنية

اختيار الخدمة المطلوبة ضمن خدمات الهوية الوطنية

مميزات الخدمة

تنفيذ خدمات الهوية الوطنية بسهولة من أي مكان.

التقاط صورة الهوية الوطنية مباشرة عبر التطبيق.

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من مطابقة الصور لمتطلبات الهوية الوطنية.

الدمام - شريف احمد - كشفت منصة أبشر، خطوات خدمات بطاقة الهوية الوطنية عبر التطبيق.وتتيح هذه الخدمات للمواطنين تجديد بطاقة الهوية الوطنية أو طلب بدل مفقود أو بدل تالف دون الحاجة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية.