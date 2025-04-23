شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد وبدل مفقود أو تالف.. خطوات خدمات بطاقة الهوية عبر "أبشر" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت منصة أبشر، خطوات خدمات بطاقة الهوية الوطنية عبر التطبيق.
وتتيح هذه الخدمات للمواطنين تجديد بطاقة الهوية الوطنية أو طلب بدل مفقود أو بدل تالف دون الحاجة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية. تجديد
إصدار بدل تالف
إصدار بدل مفقودThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— أبشر (@Absher)
وتتيح هذه الخدمات للمواطنين تجديد بطاقة الهوية الوطنية أو طلب بدل مفقود أو بدل تالف دون الحاجة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية. تجديد
إصدار بدل تالف
إصدار بدل مفقودThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— أبشر (@Absher)
بيسرٍ وسهولة .. خطوات تنفيذ خدمات بطاقة الهويّة الوطنية عبر تطبيق #أبشر.— أبشر (@Absher) April 21, 2025
✔️ تجديد
✔️ إصدار بدل تالف
✔️ إصدار بدل مفقود#أبشر_بها_وأنت_بمكانك pic.twitter.com/6DqmIwGii8
خطوات الخدمة
- تسجيل الدخول إلى تطبيق أبشر
- اختيار خدماتي
- اختيار خدمات الهوية الوطنية
- اختيار الخدمة المطلوبة ضمن خدمات الهوية الوطنية
مميزات الخدمة
- تنفيذ خدمات الهوية الوطنية بسهولة من أي مكان.
- التقاط صورة الهوية الوطنية مباشرة عبر التطبيق.
- استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من مطابقة الصور لمتطلبات الهوية الوطنية.