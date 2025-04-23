شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. تراجع بورصة موسكو وانخفاض الروبل أمام العملات الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

سعر صرف الروبل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على تراجع بواقع 12.56 نقطة، ما نسبته 0.43 في المئة، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى 2941.93 نقطة.وأنهى مؤشر RTS تداولاته على انخفاض بنسبة 1.52 في المئة، ما يعادل 17.31 نقطة، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليصل إلى مستوى 1125.22 نقطة.حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 70 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 81.462 روبل.وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 37 كوبيكًا، ليبلغ 94.04 روبل، بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 5 كوبيكات، ليصل إلى 11.1123 روبل.