شكرا لقرائتكم خبر عن دولة عربية تفاجئ الجميع وتهنئ المستوطنين الاسرائيليين بعيد الفصح"شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة إسرائيل تهانيها للمجتمع اليهودي بمناسبة حلول عيد الفصح، معربة عن تمنياتها بعطلة مليئة بالسلام والمحبة.

وجاء في التهنئة التي نشرتها السفارة عبر منصاتها الرسمية: "تتقدم سفارة دولة الإمارات في تل أبيب بأحر التهاني إلى أصدقائنا في دولة إسرائيل وجميع المحتفلين بعيد الفصح. نتمنى لكم عطلة مليئة بالسلام والمحبة والتآلف."

وتأتي هذه التهنئة في إطار العلاقات الثنائية المتنامية بين دولة الإمارات وإسرائيل منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم في عام 2020، والتي فتحت آفاقًا جديدة للتعاون في مختلف المجالات، من بينها الدبلوماسية والثقافة والاقتصاد.

وأكدت السفارة التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها في تعزيز قيم التعايش والتفاهم بين الشعوب، مشددة على أهمية المناسبات الدينية والثقافية كجسور للتقارب وبناء جسور الحوار.