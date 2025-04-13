الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات إنذار تدوي في نحو 300 بلدة ومدينة في وسط إسرائيل

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأن "صفارات إنذار تدوي في نحو 300 بلدة ومدينة في وسط إسرائيل". هذا وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "صفارات الإنذار تدوي في منطقتي تل أبيب والقدس للتحذير من إطلاق صاروخ من اليمن".

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