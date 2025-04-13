شكرا لقرائتكم خبر عن قبل وبعد الغارات الأمريكية...شاهد منزل القيادي الحوثي "الشريف" .."صورة صادمة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون يمنيون صورًا مروعة لما تبقى من منزل القيادي الحوثي البارز، صالح عبدالله مسعود الشريف، في منطقة مجزر بمحافظة مأرب، وذلك عقب تعرضه لغارة جوية نفذها الطيران الأمريكي.

وتظهر الصور حجم الدمار الهائل الذي لحق بالمنزل، حيث تحول إلى أطلال وأنقاض بعد أن سُوِّي بالأرض جراء القصف.

وأفادت مصادر محلية بأن الغارة استهدفت المنزل بشكل مباشر، وسط أنباء متضاربة عن مصير القيادي الشريف الذي كان متواجدًا في منزله لحظة القصف.

وتشير بعض التقارير إلى إصابته بجروح، بينما لم يتم التأكد من حالته الصحية بشكل قاطع حتى الآن.

كما ذكرت الأنباء المتداولة أن الغارة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قيادات وعناصر حوثية أخرى كانوا في اجتماع داخل منزل الشريف، من بينهم قيادات قادمة من صعدة. وبحسب المعلومات الأولية، فقد دُفن العديد من هؤلاء تحت الأنقاض بعد أن تحول المنزل إلى كومة من الحطام.

يأتي هذا القصف ضمن سلسلة غارات مكثفة شنها الطيران الأمريكي على مديريتي العبدية ومجزر في محافظة مأرب مساء أمس، حيث استهدفت 11 غارة مواقع مختلفة، كان من بينها منزل القيادي الحوثي صالح عبدالله مسعود الشريف في مديرية مجزر.