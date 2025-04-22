شكرا لمتابعة خبر عن مواطن بالطائف يحول اللافندر لوجهة سياحية باستخدامات متعددة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرص مواطن في الطائف على إضافة شجرة اللافندر إلى نباتات مزرعته لتصبح بذلك وجهة سياحية تنبض بالجمال فضلا عن الاستفادة من هذا النبات في استخدامات متعددة.

وذكر المواطن “عيضة عواض الطويرقي أن اللافندر شجرة مشهورة عند أهل المنطقة، وتنمو في بيئتها الجبلية بشكل طبيعي، لكن مع مرور الوقت بدأت أعدادها تتناقص بشكل ملحوظ، وفقا لـ”الشرق الأوسط”.

وأضاف أن هذا التدهور الطبيعي دفعه إلى البحث عن طريقة منهجية لاستزراعها بطريقة حديثة ومنظمة، تحافظ على هذه النبتة ذات الخواص الطبية والعطرية المميزة، وتعيد لها حضورها في الطبيعة والذاكرة.

وأشار إلى أنه ظل لعدة سنوات يجهز مزرعته لتصبح بيئتها مناسبة لهذه الشجرة التي تتطلب مناخ بارد أو معتدل، كما حرص على اختيار أفضل شتلات اللافندر لزراعتها، وتكللت جهوده بالنجاح، فأصبحت شجيرات اللافندر تزهر مرتين في السنة.

وأضاف أن هذه زهور اللافندر جذب الزوار من كل أرجاء المملكة والخليج وحتى الدول الأجنبية إلى مزرعته، بل يتم الاستفادة من هذه النبات في عمل مستحضرات منزلية أو عطرية، واستخلاص الزيوت العطرية.

ونوه بأن هذه الزهرة تجذب النحل، وتنتج أجود أنواع العسل في المملكة، وهو عسل اللافندر، أو كما يُعرف محلياً بـ«عسل الضرم»، الذي يتميز بلونه الفاتح وطعمه ورائحته الفريدة،وفوائده الصحية الكثيرة، منها مقاومة البكتيريا، التهدئة وتحسين النوم، دعم الهضم، تعزيز المناعة، وتخفيف التهابات البشرة ومشاكل الجهاز التنفسي.