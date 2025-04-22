شكرا لمتابعة خبر عن المسند: خذوا حذركم وقت تشكل السحب الركامية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، من أن الرياح الهابطة قد تهب فجأة بسرعات عنيفة محدثة بعض التلفيات والأضرار.

وقال المسند عبر منصة إكس: “عادة في فصل الربيع، خاصة شهري أبريل ومايو، الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الركامية قد تهب فجأة بسرعات عنيفة، وتسبب اقتلاع مظلات، وقلب كرفانات، وسقوط أعمدة وأشجار، بل حتى إزاحة هناقر وخيام كبيرة”.

وتابع: “وذلك بسبب اندفاع هواء بارد ثقيل من أعلى السحابة لأسفل بقوة، فخذوا حذركم وقت تشكل السحب الركامية .. هذا والله أعلم”.