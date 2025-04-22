الخليج اليوم .. 4 غارات تستهدف مخزن أسلحة للحوثيين غربي التحيتا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

جددت المقاتلات الأميركية قصفها لأهداف تعود لجماعة الحوثي في اليمن، اليوم الاثنين.

فقد أفادت مصادر العربية/الحدث بأن 4 غارات أميركية استهدفت مخزن أسلحة للحوثيين في منطقة الغويرق غربي التحيتا.

غارات على كمران

وكان مراسل العربية/الحدث قد أفاد، مساء أمس الأحد، بشن المقاتلات الأميركية سلسلة غارات استهدفت جزيرة كمران في الحديدة، ومناطق أخرى من البلاد.

كما أضاف أن 8 غارات أميركية استهدفت تحصينات ومنصات صواريخ للحوثيين في جزيرة كمران بالحديدة.

وأشار إلى أن غارات أميركية أخرى طالت مواقع الحوثيين بمديرية الجوبة جنوب مأرب.

فيما هزت انفجارات عنيفة جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية شنّت منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، قرابة ألف غارة جوية على مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين شمال وغرب البلاد، وفق إحصاء الجماعة.

كما أكدت أنها ماضية في ضرب مواقع الحوثي، من أجل حماية سلامة الملاحة في البحر الأحمر، بعد مئات الهجمات التي شنتها الجماعة اليمنية على السفن التجارية، زاعمة أنها متجهة إلى إسرائيل.