الخليج اليوم .. سفير إيران في السعودية: زيارة الأمير خالد بن سلمان لطهران نقطة تحول

الرياض - كتب موسى القحطاني -

مشيداً بزيارة وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز لطهران قبل أيام، أكد سفير إيران في السعودية، علي رضا عنايتي، أن تلك الزيارة نقطة تحول هامة.

وقال في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين: "دخلنا في حقبة جديدة من العلاقات بزيارة وزير الدفاع السعودي".

"سعيدون ونجني الثمار"

كما أضاف أن بلاده أنجزت خطوات ملموسة خلال السنتين الماضيتين، معتبراً أن المستقبل واعد.

إلى ذلك، شدد على سعادة إيران باستعادة العلاقات مع السعودية، قائلاً: "سعيدون ونجني الثمار".

سلسلة لقاءات في طهران

وكان وزير الدفاع السعودي قام بزيارة رسمية إلى العاصمة الإيرانية، الخميس الفائت، مع وفد مرافق، حيث التقى المرشد الإيراني، علي خامنئي، في طهران، وسلّمه رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

كما استعرض وزير الدفاع السعودي والمرشد الإيراني، العلاقات الثنائية بين البلدين، وناقشا القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كذلك التقى الأمير خالد بن سلمان، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في القصر الرئاسي بطهران، حيث تطرقا إلى سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

والتقى أيضاً رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية بطهران. وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين والفرص المستقبلية للتعاون في المجالين العسكري والدفاعي، وناقشا تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة حيالها.

أتى ذلك، بعدما خطا البلدين نحو التقارب عقب الاتفاق الذي أعلن يوم 10 مارس 2023 في العاصمة الصينية بكين، ونص على استعادة العلاقات الدبلوماسية.