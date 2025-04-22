الخليج اليوم .. السعودية.. القبض على مقيم ومواطن لنشرهما إعلانات حملات حج وهمية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم ومواطن لارتكابهما عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة السعودية قد حذّر الراغبين في أداء مناسك الحج من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية التي تعلن عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الدول، موضحة أن القدوم لأداء فريضة الحج لا يكون إلا عبر الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في السعودية وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة "نسك حج" للدول التي ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج.

وفي الوقت الذي تبرز بصفة مستمرة تحذيرات سعودية رسمية للراغبين بأداء مناسك الحج من عدم الوقوع في شراك الحملات الوهمية، والتشديد بأهمية التعامل مع القنوات الرسمية، أتاحت السعودية منصة نسك الحج لحجاج الخارج، إذ توفر المنصة باقات لحجاج الدول المستهدفة لضمان تجربة دينية سلسة.





وتعد المنصة الشاملة تحت إدارة وزارة الحج والعمرة، إذ تقدم لحجاج أكثر من 50 دولة باقات تُسهِّل لهم الاختيار من حيث جودة الخدمة والأسعار، طبقاً لموقع "نسك الحج". ويقول مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أحمد باجعيفر للعربية: "إن أي شخص يرغب التعامل خارج "منصة نسك" يهدد بضياع فرصته في أداء الفريضة"، مشيراً إلى أن الإعلانات المنشورة على مواقع التواصل "احتيال".