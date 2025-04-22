الخليج اليوم .. وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره المصري الأوضاع الدولية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استعرض اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين السعودية ومصر في الرياض على المستوى الوزاري سبل تكثيف آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلاً عن تعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا ذات الأهمية التي تهم البلدين وتخدم مصالحهما المشتركة.

في سياق الاجتماع، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي، التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، في مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وكان البلدان قد عقدا مشاوراتهما في القاهرة على مستوى وزيري خارجية البلدين، إذ بحثت حينها المشاورات الأوضاع في المنطقة، مؤكدين أولوية وقف القتال في قطاع غزة وإدخال المساعدات.

حينها، شددا على أهمية التنسيق بين البلدين حول تطورات الأوضاع الراهنة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، في حين أكدت السعودية ومصر مواصلة التنسيق والتشاور بينهما فيما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.