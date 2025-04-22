شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يشيد بكرم جيرانه وتعديلهم تصميم منازلهم من أجله .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشاد مواطن بكرم جيرانه وتفاعلهم مع طلبه بتعديل تصميم منزلهم بشكل يحترم خصوصيته.

وقال المواطن :”ما شفت أكرم من جيراني! لما طلبت منهم يحترمون خصوصية استراحتي، كانوا متفهمين جدًا وقفلوا النوافذ المطلة على الاستراحة وصمّموا بيوتهم بشكل يحترم خصوصيتي”.

وأوضح أن جاره جعل النوافذ المطلة على استراحته مخصصة للحمامات وبطريقة لا تتعدى على خصوصيته، كما جعل النوافذ المكشوفة في الجهة الأخرى بعيدا عن اتجاه استراحته.

وأشار إلى أنه تواصل مع جاره وهو مطور عقاري وطلب منه أيضا أن يراعي عند بناء الوحدات السكنية بأن يراعي أيضا في تصميمها ألا يتعدى على خصوصيته مشيرا إلى أن جاره وافق على ذلك وسيتابع معه طريقة تنفيذ ذلك.