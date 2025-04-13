البيت الأبيض: أطباء ترامب يقولون إن الرئيس الأميركي بصحة ممتازة بعدما أجرى أول فحوص طبية سنوية

أعلن أطباء البيت الأبيض أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب في صحة ممتازة بعدما أجرى أول فحوص طبية سنوية منذ عودته إلى الرئاسة".

وجاء في رسالة صادرة عن أطباء الرئاسة وزعها البيت الأبيض "يظهر ترامب صحة إدراكية وجسدية ممتازة وهو مؤهل بالكامل لتأدية مهامه كقائد أعلى ورئيس للبلاد".