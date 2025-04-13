أعلن أطباء البيت الأبيض أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب في صحة ممتازة بعدما أجرى أول فحوص طبية سنوية منذ عودته إلى الرئاسة".
وجاء في رسالة صادرة عن أطباء الرئاسة وزعها البيت الأبيض "يظهر ترامب صحة إدراكية وجسدية ممتازة وهو مؤهل بالكامل لتأدية مهامه كقائد أعلى ورئيس للبلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: أطباء ترامب يقولون إن الرئيس الأميركي بصحة ممتازة بعدما أجرى أول فحوص طبية سنوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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