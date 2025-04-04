هذا ما قاله علي البيلي لأحمد السعدني

ميرنا وليد - بيروت - أطل الطفل المصري علي البيلي في مسلسل "لام شمسية" بدور البطولة إلى جانب الممثل المصري أحمد السعدني الذي جسد دور والده، ووجه البيلي رسالة للسعدني حيث كتب على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"أحبك، شكرًا لك على إخباري دائمًا بمدى روعتي، شكرًا لك على جعل هذا الأمر ممتعًا للغاية، وعلى دعوات التشجيع التي وجهتها لي بعد المشاهد الصعبة.

لقد كان ذلك يعني لي الكثير".

يذكر أن مسلسل "لام شمسية" تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وبطولة الممثلين أمينة خليل، وأحمد السعدني، ويسرا اللوزي، ومحمد شاهين، ويناقش قضية شائكة للغاية تتعلق بالتحرش بالأطفال.