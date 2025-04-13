شكرا لقرائتكم خبر عن حسين المنباوى يُجرى تحضيرات فيلم "صقر وكناريا" لبدء تصويره الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج حسين المنباوى التحضيرات والاستعدادات لفيلم صقر وكناريا بطولة النجمين محمد إمام وشيكو، من تأليف أيمن وتار، وإنتاج وائل عبد الله، حيث يعاين حاليا حسين المنباوى أماكن التصوير بصحبة فريقه الإخراجى، حيث من المقرر بدء تصوير العمل خلال الفترة المقبلة، بعد أن استكمل المخرج التعاقدات الرئيسية لأبطال الفيلم، حيث انضم كل ياسمين رئيس ويارا السكرى وآخرون.

ويجتمع النجم محمد إمام مع النجمة ياسمين رئيس فى السينما للمرة الثانية خلال فيلم صقر وكناريا، الذى تتواصل تحضيراته، وذلك بعدما قدم إمام مع ياسمين فيلم "لص بغداد" الذى تم عرضه عام 2020 وحقق نجاحا لافتا وقت عرضه في صالات السينما.

فيلم صقر وكناريا يجمع محمد إمام وشيكو للمرة الأولى في السينما، ويشارك في بطولة الفيلم، ياسمين رئيس، يارا السكرى، انتصار، ويجرى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في بطولة الفيلم الذي يكتبه أيمن وتار، ويخرجه حسين المنباوي، وينتجه وائل عبد الله.

محمد إمام قدم آخر اعماله فى السينما، فيلم اللعب مع العيال الذى تم طرحه فى موسم عيد الأضحى السينمائى 2024، وشارك فى بطولته أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبد العظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأوله مع النجم محمد إمام.