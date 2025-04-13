مجوهرات زفاف الأميرة حصة بنت فيصل تلفت الأنظار: طقم ألماس نادر وسعره خيالي

ميرنا وليد - بيروت - لفت طقم الألماس الذي ارتدته الأميرة حصة بنت فيصل وفي حفل زفافها على الأمير أحمد بن سلطان بن عبد العزيز، الأنظار بفخامته.



وتحول الطقم إلى حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بفضل تصميمه اللافت، والذي تولّى تصميمه وتنفيذه أحد أشهر دور المجوهرات في المملكة. نشر صاحب محل مجوهرات فيديو تحدث فيه عن تفاصيل الطقم.

جاءت فكرة الطقم مستوحاة من شكل "الدمعة"، وضم عقدًا فريدًا يتوسطه حجر مركزي نادر تجاوز وزنه 17 قيراطًا، محاطًا بأكثر من 200 حجر ألماس مصقول بعناية من أنقى الأنواع عالميًا.

أما الأقراط والخاتم، فجاءا بتصميم متكامل يعكس الانسجام والرقي. وقدّر خبراء المجوهرات قيمة الطقم بما يقارب 4 ملايين ريال سعودي.