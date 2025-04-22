رانيا يوسف تضج جمالاً وأناقة بفستانها الخيالي و سعر خيالي لحقيبة يدها من Prada

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة المصرية رانيا يوسف الأنظار في احدث إطلالتها على الجمهور من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان باللون الاسود بتصميمي خيالي طويل و ضيق ذات اكمام طويل مكشوف الصدر اوفشولدر، مع حذاء اسود ذات كعب عالي.



و من الناحية الجمالية إعتمدت رانيا لشعرها تسريحة الكعكة ، و طبقت مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

و هملت رانيا بيدها حقيبة يد من دار ازياء Prada وصل سعرها إلى 4,200 دولار.

و في وقت سابق، علقت الممثلة المصرية رانيا يوسف على الإنتقادات التي طالتها إثر تقديمها دور راقصة في الموسم الرمضاني القادم، مشيرة إلى أنها ليست الوحيدة التي ستقدم هذا الدور، فهناك أيضاً الممثلة مي عمر في مسلسل "إش إش".

وأضافت: "مي عمر هترقص زيي في رمضان، إحنا لابسين بدل رقص مش صريحة دي جلابية، بس أنا مبسوطة إن بدل ما أشيل الشتيمة لوحدي في رمضان، مي هتتشتم معايا وتخف الشتيمة عني شوية".

