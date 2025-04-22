فيلم Sinners لـ مايكل بي جوردان يكسر ارقام قياسية عالمياً

ميرنا وليد - بيروت - أحرز فيلم Sinners نجاحاً كبيراً منذ طرحه في صالات العرض، و تصدر شباك التذاكر المحلي في الولايات المتحدة الأمركية محققاً إيرادات بلغت 9,9 مليون دولار، ليصل إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم على مدار الأيام الثلاث إلى 45,6 مليون دولار.



أما عالمياً فحقق فيلم Sinners إيرادات بلغت 15,6 مليون دولار، مما يرفع إجمالي إيرادات الفيلم لـ 61 مليون دولار.

فيلم Sinners من تأليف وإخراج المخرج العالمي رايان كوجلر و تدور أحداثه في دلتا المسيسيبي عام 1932، ويشارك في بطولته النجم العالمي مايكل بي جوردان في دورين،و يجسدان دور شقيقين توأم يعودان إلى مسقط رأسهما ليبدآ من جديد، في مواجهة شر خارق للطبيعة،إلى جانب كل من هايلي ستاينفيلد، ومايلز كاتون، وجاك أوكونيل، وونمي موساكو، وجايمي لوسون، وعمر ميلر، وبادي جاي، وديلروي ليندو.