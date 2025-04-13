كيف تحافظ كيت ميدلتون على جمالها الطبيعي.. إليكم السر!

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت آن سيمونز، إحدى العاملات المخضرمات في قصر باكنغهام، عن سر تألق الأميرة كيت ميدلتون.

وكشفت آن أن السر يكمن في تبني روتين يومي منظم وبسيط.

وبحسب حديثها، قالت آن أن كيت تعتمد على خطوات محدودة للعناية ببشرتها وشعرها دون الحاجة لاستعمال تشكيلة واسعة من المنتجات التجميلية.

وأضافت أن روتين كيت يبدأ برش وجهها بماء بارد لكل من تنشيط الدورة الدموية وتخفيف الانتفاخ، تليها عملية ترطيب طبيعية تدعم نضارة بشرتها طوال اليوم. كما يشمل روتينها استخدام منتج واحد للشعر وزجاجة زيت الأرغان المغربي العضوي الذي تطبقه بخفة على أطراف الشعر بعد التمشيط، ما يمنحها مظهرًا أنيقًا وخاليًا من التعقيد.

وتؤكد آن أن الحفاظ على هذا الروتين الثابت هو ما يكفل للأميرة مظهرًا ملكيًا متجددًا ويعكس بساطتها وأناقتها دون مبالغة.

وأوضحت سيمونز أن أميرة ويلز "منظمة بشكل لا يصدق. ولا توجد فوضى في حياتها، ولا مبالغة في الرفاهية، فقط بضع خطوات محددة للعناية تعتمدها وتثق بها على الدوام".