أحمد دوغان يعلن ترشّحه لهذا المنصب

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان اللبناني أحمد دوغان ترشّحه رسميًا لمركز مختار منطقة المصيطبة في بيروت عن الإنتخابات البلدية اللبنانية عم عام 2025، و ذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي ، توجه فيه إلى أهالي المنطقة قائلاً: "إلى أهل منطقتي الكرام منطقة المصيطبة"، و قد أرفق دوغان الإعلان بصورة رسمية له، يظهر فيها مرتديًا بدلة رسمية مع العلم اللبناني على كتفه، ما يعكس الطابع الوطني للحملة، و لاقت الخطوة تفاعلًا كبيرًا من المتابعين، حيث حصد المنشور مئات التعليقات و التفاعلات في وقت قصير.

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