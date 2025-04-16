شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين السوريين .. وهذه التفاصيل

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ميرنا وليد - بيروت - أعلنت نقابة الفنانين في سوريا شطب قيد الممثلة السورية سلاف فواخرجي بشكل رسمي، و جاء في البيان الموقع من نقيب الفنانين مازن الناطور، ما يلي : "يُشطب قيد الفنانة سلاف فواخرجي لانحرافها عن أهداف النقابة، استنادًا إلى المادة /58/ من القانون رقم /40/ الفقرة الثانية بند /ب/، و ذلك لإصرارها على إنكار الجرائم الأسدية و تنكرها لآلام الشعب ".
و تُعد الممثلة السورية فواخرجي أول ممثلة سورية تُشطب من النقابة بعد سقوط النظام السوري، عقب ظهورها الإعلامي الأخير الذي أثار جدلًا واسعًا .
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