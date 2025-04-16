رامز جلال يبدأ تصوير فيلم "بيج رامي" استعداداً لطرحه في هذا الموعد

ميرنا وليد - بيروت - انطلق الممثل المصري رامز جلال في تصوير فيلمه الجديد "بيج رامي"، من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم، وكان جلال قد صوّر يومًا واحدًا فقط قبل رمضان، ليُكثّف التصوير حاليًا بهدف لحاق موسم صيف 2025، ويشارك في بطولة الفيلم كل من نسرين أمين، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمود حافظ، وهدى الأتربي، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف الذين سيتم الكشف عنهم لاحقًا، ويُعد العمل خامس تعاون بين رامز والمخرج محمود كريم بعد أفلام "رغدة متوحشة"، "سبع البرمبة"، "أحمد نوتردام"، و"أخي فوق الشجرة".

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