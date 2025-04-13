ميرنا وليد - بيروت - نشرت إحدى الصفحات مقطع فيديو لشخص حاول ان يُغيّر شكله ليصبح شبيه الفنان المصري تامر حسني، الا ان النتيجة لم تكن إيجابية، اذ بدا لا يُشبهه، وحقق هذا الفيديو رواجا كبيرا بين الجمهور.
على صعيد آخر تحدث تامر حسني مؤخرا عن موعد طرح فيلمه الجديد "ريستارت"، الذي يخوض به المنافسة السينمائية مع الممثلة المصرية هنا الزاهد والممثل المصري باسم سمرة.
وشارك تامر متابعيه عبر حسابه الرسمي مقطع فيديو قصير، كشف فيه عن الممثلين بالفيلم وصناع العمل، بالإضافة إلى مقطع غنائي يُعبر عن محتوى الفيلم.
كانت هذه تفاصيل خبر شخص أراد ان يُصبح شبيه تامر حسني وهكذا كانت النتيجة-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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