ضربة كف أحمد العوضي لـ ميرنا نور الدين لم تكن تمثيل .. هذا ما تم كشفه

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية ميرنا نور الدين تفاصيل مثيرة من كواليس تصوير مسلسل "فهد البطل"، مؤكدة أن مشاهد الضرب مع الممثل أحمد العوضي كانت واقعية تمامًا، وتسببت لها بإصابة حقيقية.



وفي لقائها الإذاعي عبر برنامج "الراديو بيضحك" مع الإعلامية فاطمة مصطفى على إذاعة "الراديو 9090"، قالت ميرنا:

"ناس كتير فاكرة إن أحمد العوضي مابيضربش بجد، بس الحقيقة إنه بيضرب فعلاً، وعنده تكنيك قوي، بس في مشهد ضربني وأنا اتعورت من غير ما يقصد، لأنه كان لابس خاتم، فعورني في وشي، وكمان لما بيمسكني من إيدي بيوجعني أكتر من القلم نفسه"، وأضافت ضاحكة: "قالّي لازم أحس بالقلم علشان المشهد يطلع حقيقي، وبعد ما خلصنا قلت له: حسيت خلاص!"

وأشادت ميرنا بتعاونها مع العوضي، وقالت إن هذه أول مرة يجمعهما عمل بمساحة تمثيل كبيرة، مضيفة: "هو من أكتر الناس اللي بتركز على زملائه مش على نفسه، وبيساعدنا نطلع بأفضل شكل، والكيميا بينّا كانت واضحة، سواء معايا أو مع كارولين عزمي وعصام السقا".

يُذكر أن مسلسل "فهد البطل" من بطولة أحمد العوضي، ويضم نخبة من الممثلين منهم أحمد عبدالعزيز، لوسي، محمود البزاوي، كارولين عزمي، عصام السقا، وعدد كبير من الوجوه المعروفة. العمل من إخراج محمد عبدالسلام، وتأليف محمود حمدان

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