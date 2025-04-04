العدل الإماراتية: الشركات المدرَجة أميركيًا على برنامج العقوبات على السودان لا تمارس أعمالًا بالإمارات

أشارت وزارة العدل الإماراتيّة، إلى أنّ "بتاريخ 7 كانون الثّاني 2025، أدرجت الولايات المتّحدة الأميركيّة سبع شركات مقرّها الإمارات، على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة- ذات مسؤوليّة محدودة، شركة كابيتال تاب للاستشارات الإداريّة- ذات مسؤوليّة محدودة، شركة كابيتال تاب للتّجارة العامّة- ذات مسؤوليّة محدودة، شركة كرييتف بايثون- ذات مسؤوليّة محدودة، شركة الزمرد والياقوت للذّهب والمجوهرات- ذات مسؤوليّة محدودة، شركة الجيل القديم للتّجارة العامّة- ذات مسؤوليّة محدودة؛ وشركة هورايزون للحلول المتقدّمة للتّجارة العامّة- ذات مسؤوليّة محدودة".

ولفتت إلى أنّ "الإمارات قد عملت على إجراء تحقيقاتها الخاصّة بشأن هذه الشّركات والأفراد المرتبطين بها، فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السّلطات الأميركيّة للمساعدة في التّحقيقات".

وأكّدت الوزارة أنّ "أيًّا من هذه الشّركات السّبع لا تملك ترخيصًا تجاريًّا ساري المفعول في الإمارات، ولا تمارس أيًّا منها أعمالها في الدّولة، وأنّ السّلطات الإماراتيّة المختصّة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتمَلة وفقًا لقوانين دولة الإمارات".