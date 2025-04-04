التعب المستمر.. علامات تحذيرية قد تشير إلى أمراض تحتاج إلى فحص عاجل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أوضح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، أن التعب المستمر والإرهاق الشديد يعتبران من الأعراض التي لا يجب تجاهلها، حيث يشير في كثير من الأحيان إلى وجود مشكلات صحية تحتاج إلى تقييم طبي دقيق.

وقال النمر: “إذا كنت تشعر بالتعب المستمر لدرجة أنه لا يمكنك القيام بأي نشاط بسهولة، حتى وإن كان الأمر يتعلق بحركة بسيطة مثل النهوض من مكانك، فهذا ليس طبيعياً، ويجب أن تجري الفحوصات اللازمة”.

وأضاف الدكتور النمر أن هناك عدة أسباب قد تكون وراء هذا التعب المزمن، وأبرزها: فقر الدم، وضعف الغدة الدرقية، وضعف القلب، والاكتئاب، وضعف الغدة الكظرية، وهبوط الضغط المستمر، وأمراض مناعية مثل الذئبة الحمراء.

وأكد على ضرورة عدم تجاهل هذه الأعراض وزيارة الطبيب للفحص الشامل، حيث إن العلاج المبكر يمكن أن يساهم في تجنب المضاعفات الخطيرة ويؤدي إلى تحسن ملحوظ في نوعية الحياة.

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