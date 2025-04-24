شكرا لقرائتكم خبر عن عادات تؤدي إلى إضعاف العظام مع مرور الوقت والان مع تفاصيل الخبر

تؤثر بعض العادات اليومية فى صحة عظامنا دون أن ندرى، فى هذا التقرير نتعرف على طرق الوقاية من هشاشة العظام والحفاظ على عظام قوية من خلال تغييرات بسيطة فى عاداتنا اليومية، بحسب موقع تايمز ناو .

شرب الصودا

لا يدرك الكثيرون أن مشروباتهم الغازية المفضلة قد لا تقتصر على إضافة سعرات حرارية فارغة. فقد رُبط استهلاك الصودا بانتظام بانخفاض كثافة المعادن في العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور، وخاصةً لدى النساء.

لماذا يضعف الصودا العظام؟

تحتوي المشروبات المحتوية على الكولا على حمض الفوسفوريك، الذي قد يؤثر على توازن الكالسيوم في الجسم.

عندما تكون مستويات الفوسفات مرتفعة جدًا والكالسيوم الغذائي منخفضًا، يسحب الجسم الكالسيوم من العظام للحفاظ على مستويات مناسبة في الدم.

وأكدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن النساء اللاتي تناولن كميات أكبر من المشروبات الغازية التي تحتوي على الكولا كان لديهن كثافة معدنية أقل في عظام الورك - وهو ما يشكل مصدر قلق كبير لدى كبار السن.

عادات أخرى تضر بصحة العظام انخفاض تناول الكالسيوم

الكالسيوم هو المعدن الرئيسي في العظام.

معظم الناس، وخاصة النساء، لا يحصلون على احتياجاتهم اليومية من الكالسيوم.

عندما يكون النظام الغذائي غير كافٍ، يسحب الجسم الكالسيوم من العظام، مما يُضعفها.

عدم وجود فيتامين د

فيتامين د ضروري لامتصاص الكالسيوم، بدون كمية كافية من فيتامين د، حتى اتباع نظام غذائي غني بالكالسيوم لن يُفيد عظامك". التعرض لأشعة الشمس في منتصف النهار لمدة 15 دقيقة فقط، عدة مرات أسبوعيًا، يُساعد في الحفاظ على مستويات فيتامين د.

نمط الحياة المستقر

تبقى العظام قويةً عند إجهادها بالحركة، "استخدمها وإلا ستفقدها"، وينطبق هذا المبدأ على العظام أيضًا. تُعد أنشطة مثل المشي والرقص وتمارين القوة أساسيةً للحفاظ على صحة العظام.

التدخين يُقلل التدخين من تكوين العظام ويزيدان من تحللها وتؤثر هذه العادات سلبًا على امتصاص الكالسيوم ومستويات الهرمونات الضرورية لقوة العظام.

علامات تحذيرية لضعف العظام

كسور متكررة نتيجة السقوط

فقدان الطول

وضعية الانحناء

آلام الظهر المزمنة

ألم أو حساسية العظام العامة

إذا لاحظت هذه الأعراض، فقد يكون الوقت قد حان للتحقق من كثافة العظام.

كيفية حماية عظامك

- تناول الأطعمة المفيدة للعظام

قم بتضمين منتجات الألبان، والخضراوات الورقية، والتوفو، واللوز، والمشروبات المدعمة بالكالسيوم في وجباتك الغذائية.

- احصل على بعض الشمس

يساعد ضوء الشمس جسمك على إنتاج فيتامين د. بالنسبة لأولئك الذين يتعرضون لأشعة الشمس بشكل محدود، قد تكون المكملات الغذائية ضرورية.

- ممارسة الرياضة بانتظام

تساعد تمارين تحمل الوزن مثل المشي السريع أو التدريب خفيف الوزن في الحفاظ على كثافة العظام.

- التقليل من تناول الصودا

حاول الحد من المشروبات الغازية. اختر الماء أو الحليب أو العصائر الطازجة بدلاً منها.

- الإقلاع عن التدخين

يمكن أن تساهم هذه التغييرات بشكل كبير في حماية صحة العظام.

