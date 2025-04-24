السعودية | الأمير عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية بمملكة البحرين يرأسان الاجتماع الرابع للجنة التنسيق الأمني المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين الشقيقة، الاجتماع الرابع للجنة التنسيق الأمني المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني، وذلك في مقر وزارة الداخلية بجدة اليوم.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود في كلمة له خلال الاجتماع، أن الاجتماع يأتي لتعزيز التعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، مشيرًا إلى حرص وزارتي الداخلية في البلدين على تحقيق تطلعات القيادة في البلدين وشعبيهما لتحقيق مزيدٍ من الأمن، والاستقرار، والرخاء.

ونوه سمو وزير الداخلية بالجهود التي بذلتها فرق العمل من الجانبين لإنجاز عدد من مبادرات اللجنة التي تم تنفيذها ومن شأنها الإسهام في تعزيز العمل الأمني المشترك وتوفير تسهيلات إضافية للمواطنين في البلدين الشقيقين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

وفي نهاية الاجتماع وقع الأمير عبدالعزيز بن سعود، ومعالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، على محضر الاجتماع الرابع للجنة الأمنية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني.

شارك في الاجتماع، معالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي المستشار في رئاسة أمن الدولة الأستاذ أحمد بن محمد الثقفي، ومعالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، و مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات المكلف اللواء الركن خالد بن عبدالرحمن العتيبي، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية أحمد بن سليمان العيسى، ومساعد مدير عام الجوازات اللواء منصور بن فريج الرويلي، ومدير عام التعاون الدولي بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس بدر بن إبراهيم بن سلمه.

فيما شارك من الجانب البحريني، معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، ومعالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك، والشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، ونائب رئيس الأمن العام اللواء الركن حمد بن محمد آل خليفة، والمشرف العام على الإدارة العامة لشؤون وزارة الداخلية ناصر أحمد الجنيد، وعدد من كبار المسؤولين.

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