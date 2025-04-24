نصائح لتعزيز دور ابنتك في يوم الفتيات في مجال التكنولوجيا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أبريل 2025 07:23 صباحاً - يعد اليوم العالمي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يوماً مخصصاً؛ بهدف تشجيع كلٍّ من الفتيات والشابات على الدراسة، ومتابعة جميع المهن في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد تم تحديد هذا اليوم من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك في عام 2010؛ وذلك بهدف تقليص الفجوة بين كلٍّ من الذكور والإناث، وذلك في مجال التكنولوجيا، وتشجيع اهتمام الفتيات بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فقد يكون إجراء التجارب العلمية وسيلة رائعة لإثارة فضول الأطفال منذ سن مبكرة، ولهذا من المهم تعزيز حبهم للمواد العلمية في مراحل عمرهم الأولى. وفيما يلي، وفقاً لموقع "raisingchildren "، عدد من الطرق البسيطة التي يمكن للوالدين من خلالها تعزيز اهتمام أطفالهما بتعلم العلوم منذ سن الروضة.

فوائد تعلم العلوم والتكنولوجيا منذ الصغر للأطفال

تُظهر الدراسات أن تعلّم العلوم منذ سن مبكرة يعود بفوائد عديدة على نمو الأطفال وتطورهم، ومن أبرز هذه الفوائد ما يلي:

اهتمام إيجابي لمجال العلوم

الأطفال لديهم رغبة في الاستكشاف والتجربة -الصورة من موقع AdobeStock

منذ الطفولة، يكون لدى الأطفال رغبة طبيعية في الاستكشاف والتجربة، وفي المقابل -وبناءً على الأبحاث- فإن الأطفال عندما يصلون إلى سن السابعة؛ يبدأون في تحديد استجابات إيجابية أو سلبية لبعض المجالات، بما في ذلك العلوم، وستظل هذه الاستجابات عالقة في ذهن الطفل وتؤثر على اهتماماته في وقت لاحق من حياته، ومن فوائد تعليم العلوم للأطفال منذ الصغر؛ تكوين استجابة واهتمام إيجابي لدى الأطفال تجاه هذا العلم.

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توفير المعرفة الأساسية

يمكنك البدء بتعريف طفلك بالمعارف الأساسية حول العلوم والتفكير العلمي من خلال بعض أنشطة بسيطة، إذا تم تدريسها للأطفال منذ سن مبكرة؛ فقد تشكّل هذه الخطوة أساساً قوياً يساعدهم على مواصلة تعلّمها وفهمها بشكل أعمق في مراحل لاحقة من حياتهم، سواء من خلال ما يتعلمه الأطفال، أو كيفية تعلمهم لبعض العلوم، فكلما تعرّف الطفل إلى العلوم المختلفة؛ أصبح من السهل عليه فهمها، ما يساعده على تنمية معارفه وتوجيهها بشكل أفضل.

تطوير المهارات والخبرات

لا تقتصر أنشطة تعلّم العلوم على دعم الأطفال وتعزيز معارفهم العلمية، بل تُتيح لهم أيضاً فرصاً لتطوير العديد من المهارات؛ مثل مهارات التواصل والعمل الجماعي والمثابرة وحل المشكلات، ويمكن القيام أيضاً بتطوير بعض مهارات طفلك في المفردات؛ من خلال تعليمه بعض المصطلحات العلمية المناسبة لعمره.

نصائح لتعزيز حب العلم والاستكشاف لدى الأطفال

ممارسة الأنشطة اللامنهجية

يمكن للوالدين القيام بتوجيه أطفالهما للمشاركة في بعض الأنشطة اللامنهجية، مع التركيز على الاستكشاف العلمي، بالإضافة إلى أنه من مرحلة الروضة إلى المرحلة الثانوية؛ يقدم العديد من المدارس الكثير من الأنشطة؛ كتعلم البرمجة، وذلك لأهميتها في تحفيز مهارات التحليل وحل المشكلات والإبداع لدى الأطفال.

تعزيز الإبداع

على الرغم من أن التكنولوجيا تعدّ أداة رائعة لدراسة العلوم، فإننا لا نزال بحاجة أيضاً لتشجيع الأطفال على صنع ألعابهم الخاصة؛ باستخدام المواد المتوفرة حولهم، فتشجيع الإبداع والابتكار أثناء عملية التعلم؛ من شأنه أن يحسّن مهارات حل المشكلات والتفكير النقدي لدى طفلك.

زيارة المتاحف والمعارض العلمية

اصطحبي طفلتك إلى المعارض العلمية - الصورة من موقع AdobeStock

يجب اصطحاب أطفالك إلى المعارض العلمية والمتاحف خلال عطلات نهاية الأسبوع أو العطلات المدرسية، فيعد ذلك مغامرة مثالية للتعلم وقضاء وقت ممتع مع العائلة، كما يمكن للآباء طرح الأسئلة العلمية على أطفالهم. وبالمثل، يمكن للوالدين البحث عن إجابات علمية للأسئلة التي يطرحها أطفالهما معاً، وذلك من خلال زيارة المكتبة أو المتحف، أو قراءة المقالات عبر الإنترنت.

لعب الألعاب

ليست كل أنواع ألعاب الفيديو مفيدة لطفلك، فهناك ألعاب يمكنها تحسين تعلم العلوم لدى الأطفال، فإذا كان طفلك يستمتع بلعب الألعاب؛ فيمكنك توجيهه لاختيار الألعاب المناسبة لدعم اهتمامه بالعلوم والتكنولوجيا.

على الجانب الآخر، يعتبر بعض الألعاب مثل لعبة Minecraft واحدة من الألعاب التي يُعتقد أنها قادرة على تحفيز اهتمام أطفال المدارس الابتدائية بالبرمجة، وتتيح هذه اللعبة الشهيرة للأطفال بناء الأشياء باستخدام كتل بناء افتراضية، بما في ذلك تعلم البرمجة أثناء اللعب.

الدراسة من المنزل

لا ينبغي فقط تعزيز الاهتمام بالعلوم في المدرسة أو الأنشطة اللامنهجية أو المتاحف، بل يجب أيضاً تعزيزها في المنزل مع الوالدين.

فيمكن للوالدين ببساطة سؤال أطفالهما عن سبب انعكاس الضوء على الماء، ثم قضاء بعض الوقت معهم لتعلم المزيد عن ذلك.

تفكير الوالدين

يجب على الآباء تغيير عقليتهم التي تعتبر العلوم موضوعاً مملاً ويستنزف العقول؛ لأن هذه العقلية يمكن أن تؤثر على اهتمام الأطفال بالعلوم.

لذا، ابدئي بجمع الكتب المتعلقة بالعلوم، والتي تحتوي على الكثير من التجارب العلمية.

يمكن للوالدين أيضاً تعريف أطفالهما بالمهندسين والأطباء، وحتى علماء الأحياء، وكيف يقومون بمهامهم المطلوبة، فقد يحتاج الآباء فقط إلى قضاء المزيد من الوقت؛ لشرح الأمور من منظور علمي لأطفالهم.

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