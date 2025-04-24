السعودية | الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي رئيس الوزراء الهندي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى‬، دولةَ رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

وناقش الدكتور العيسى ورئيس الوزراء الهندي، عددًا من الموضوعات ذات الصلة برسالة الرابطة وأهدافها، ومن ذلك فكرة إقامةِ “قمّة التنوُّع والوئام” في جمهورية الهند، حيثُ الحاجة لترسيخِ هذه المفاهيم في بلدٍ يزخَرُ بالتنوُّع الثقافيِّ والدينيِّ والعِرقيِّ، وتعيش فيه أكبرُ أقليّةٍ مسلمةٍ في العالم.

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